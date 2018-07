Un 17,6% de les dones va patir actes violents

Un 17,6% de les dones va patir algun tipus de violència masclista el 2016, tal com reflecteix la segona Enquesta de Violència Masclista a Catalunya presentada ahir. L'estudi mostra que un 20,9% de les dones que ha patit alguna d'aquestes violències va considerar que era delicte i que, d'aquest grup, el 26,1% ho va acabar denunciant; 8,4 punts més respecte a les dades del 2010, quan el percentatge de denúncies era del 17,7%. Per als responsables de l'enquesta, aquestes dades reflecteixen l'augment de la identificació de les violències masclistes i una major sensibilització social. La recerca, impulsada per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Bancària La Caixa, també recull dades de les violències masclistes patides per les dones al llarg de la vida, l'impacte emocional i la victimització de les filles i els fills, entre altres.