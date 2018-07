Les entitats que atenen discapacitats defensen mantenir el model concertat

Les entitats sense ànim de lucre que atenen els discapacitats intel·lectuals a Catalunya, agrupades en l'Associació Empresarial d'Economia Social (AEES) Dincat i de les quals un 10% són de Girona, defensen la continuïtat del model d'acció concertada. Aquesta fórmula parteix de la vocació de servei públic i es fonamenta en els principis de solidaritat, atenció personalitzada i integral a les persones, respecte als seus drets i foment de la seva autonomia, segons la directora general del Grup Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich, que forma part de l'Associació Dincat juntament amb 225 entitats d'iniciativa social sense ànim de lucre més, 20 de Girona. Inicialment, quan encara no existien serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual, el finançament procedia de la beneficència i, posteriorment, d'un règim de subvencions reservat a aquestes entitats alienes a l'obtenció de beneficis. Més tard, es va passar a contractes de gestió amb la modalitat de concursos sense publicitat que, malgrat emparar-se en el marc públic, se signen únicament amb aquestes mateixes entitats socials sense ànim de lucre. La responsable del grup Ramon Noguera recorda que actualment només un 1,32% dels serveis destinats a persones amb discapacitat intel·lectual es presten des de la iniciativa mercantil i reclama «un marc estable d'acció concertada al marge de la contractació pública». «Estem davant una sèrie de canvis legislatius que obliguen a fer un replantejament. Depenent de l'enfocament, serviran per preservar el model que hem tingut des de fa 50 anys o bé per canviar-lo i donar entrada a empreses», va indicar ahir la directora gerent de l'entitat.