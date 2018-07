La Guàrdia Civil atura alcaldes independentistes que anaven a una trobada a la Catalunya Nord

La Guàrdia Civil ha organitzat un control de seguretat a la frontera amb França en el Coll d'Ares durant el matí d'aquest dimarts 24 de juliol en què han aturat diversos dels alcaldes de l'AMI que assistien a una reunió amb representants polítics de la Catalunya del Nord. El president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, ha assegurat que malgrat que es tractava d'una trobada "informal" amb els alcaldes francesos, "ells mateixos s'han encarregat de donar-li un caràcter oficial".

Un dels alcaldes aturats ha estat el de La Fuliola (l'Urgell), Eduard Piera, qui ha explicat que els agents els han fet identificar i han demanat a la centraleta que no tinguessin cap delicte pendent, inclosa la seva situació fiscal. Piera ha denunciat que es tractava d'un dispositiu "sobredimensionat" ja que hi havia fins a sis patrulles i l'ha qualificat com "un control del segle XX". A més, ha destacat que "no eren de la zona" perquè no coneixien les carreteres i això l'ha fet sospitar que "algú els ha enviat expressament per veure que anàvem a fer" en la trobada d'alcaldes de banda i banda dels Pirineus que hi havia a Prats de Molló.