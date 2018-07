Un sindicat policial assegura que la manca de Mossos ha arribat a límits «insostenibles»

El sindicat policial SAP-Fepol denuncia que la manca d'efectius policials a les comarques gironines aquest estiu «és insostenible» i assenyala que «el principal problema ja no és que no es pugui atendre amb la màxima professionalitat els ciutadans, sinó que la seguretat dels nostres propis efectius ja no està garantida».

La secció sindical a la regió policial de Girona assenyala que des del 2016 denuncia els efectes de la manca d'efectius a la demarcació, però que «les respostes rebudes (per escrit i en el Consell de la Policia) a les nostres denúncies, únicament varen ser de reconeixement de la manca d'efectius, ja que a l'efecte no s'ha realitzat cap mesura que intenti solucionar-ho». «A data d'avui, continuem tenint únicament el reconeixement i sense cap mesura que serveixi per pal·liar aquesta greu deficiència», critica el sindicat en un comunicat en què denuncien que la situació és «crítica» perquè «en els darrers anys hem observat com a la majoria de les ABP de la regió policial de Girona han anat disminuint el nombre de patrulles que estan treballant al carrer. Aquesta disminució afecta negativament la seguretat pública, la seguretat personal dels efectius i els seus drets laborals».



Pocs efectius a la Costa Brava

En aquest sentit, enumeren qüestions com la precària situació laboral i la pròpia seguretat dels efectius o els incidents en barris conflictius com a exemples de la situació, que, assenyalen, s'agreuja a l'estiu, ja que les hores extraordinàries del pla d'estiu «són totalment insuficients».

Al seu comunicat, SAP-Fepol detalla diversos casos a les comarques gironines d'aquest cap de setmana passat, com a l'ABP de Roses, on el dia 22 de juliol hi havia un agent pel servei porta, un agent a custòdia (amb 8 detinguts) i només una dotació policial per Roses i Empuriabrava.

En el cas de l'Escala, explica l'organització, «només treballaven dos agents per una població que a l'estiu supera els 11.000 habitants. Dos agents, un dels quals va fer patrulla mixta amb Policia Local i l'altra va quedar amb patrulla Unipersonal».

«Altres comissaries com Blanes, una població que a l'estiu arriba als 40.000 habitants, Lloret de Mar amb prop de 37.000 i Tossa de Mar amb gairebé 6000, molt més que sovint tenen únicament un sol indicatiu «Disponible» de seguretat ciutadana, critica la secció sindical de SAP-Fepol a la regió de Girona.

Per tot plegat, el sindicat reclama que s'adoptin «mesures urgents si no es vol continuar amb aquesta situació». Per intentar pal·liar «els efectes de la greu manca d'efectius a la regió policial de Girona, el SAP-FEPOL de Girona hem instat a la SGRH de manera reiterada, a implementar una bossa d'hores estructurals per a totes les USC del cos de Mossos d'Esquadra i per tant, també per a les diferents destinacions de la regió policial», assenyalen.

«Ara per ara, si es vol garantir de manera eficaç i immediata el sistema de seguretat pública de Catalunya, no es pot fer de cap altra manera», conclou l'agrupació.