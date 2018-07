El subdelegat del govern espanyol posa en dubte el baixador del TAV a l'aeroport

El subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramon, demanarà "sentir opinions diferents" sobre la futura construcció del baixador del TAV a l'Aeroport Girona-Costa Brava. En aquesta línia, Bramon es planteja si aquesta infraestructura "és una bona opció" perquè podria comportar "perdre una infraestructura" com el Tren d'Alta Velocitat (TAV) per convertir-lo en una línia de "regional". Per aquest mateix motiu, el subdelegat ha anunciat que aprofitarà que encara "no hi ha absolutament res" signat per fer aquesta obra, tret del compromís de l'anterior govern espanyol, i buscarà alternatives. Una de les propostes que demanarà és "veure si amb petites variants de la via [de tren] convencional" es pot connectar l'aeroport de Girona amb Barcelona. A més, Albert Bramon també vol saber "si Barcelona apostarà" per aquesta connexió o no.

El que sí que deixa clar el subdelegat del govern espanyol és que les instal·lacions de Vilobí d'Onyar s'han de convertir en la quarta pista de l'aeroport de Barcelona. Considera que actualment és una infraestructura "ben dotada" però que cal "una connexió" amb la capital catalana. Per això demanarà estudiar si és possible fer arribar la línia de tren convencional fins a l'Aeroport Girona-Costa Brava. A més, Albert Bramon també ha reafirmat el paper que ha de tenir l'aeroport de Reus com a cinquena pista.

El subdelegat del govern espanyol assegura que, de moment, aquesta variant és tan sols una idea que vol estudiar més a fons però que encara no té cap tipus de traçat que podria seguir, ni tampoc cap estimació del cost. De tota manera, mirant el mapa ferroviari, una de les opcions seria un desviament entre Fornells de la Selva i Riudellots i les vies haurien de creuar l'A-2 i l'AP-7 per arribar fins a la terminal de Vilobí d'Onyar. Per tornar, la incorporació a la xarxa de tren convencional hauria de ser entre Riudellots i Caldes de Malavella.

L'antic ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va prometre a principis d'aquest any que al llarg del 2018 es faria la redacció del projecte del baixador del TAV a l'aeroport de Girona. La previsió era destinar-hi 55 milions d'euros (MEUR) per construir una estació senzilla a 500 metres de la terminal. Això permetria connectar l'aeroport de Girona amb la ciutat de Barcelona en tan sols 30 minuts i amb el sud de França en 50. De tota manera, Bramon ha afirmat que aquell compromís de redactar el projecte es va quedar en tan sols això, un compromís.

Aquesta infraestructura ha estat llargament reivindicada per la Generalitat de Catalunya, ja que la considera una eina clau per convertir les instal·lacions de Vilobí d'Onyar en un reforç de l'aeroport de Barcelona ja que suposaria una connexió directa amb la capital i que es tardaria pràcticament el mateix temps per arribar a Sants entre l'Aeroport Girona-Costa Brava i el de Barcelona-El Prat.



El Girona-Costa Brava, pel bon camí

Sobre la remuntada de l'aeroport gironí, Bramon creu que s'està remant en la bona direcció a l'hora de "d'ampliar les ofertes" d'aerolínies que operen des de Vilobí d'Onyar per tal que la infraestructura "no depengui exclusivament d'una companyia" en referència a la importància que encara té Ryanair dins de les operacions que es realitzen des de l'aeroport.

De tota manera, Albert Bramon no creu que es pugui arribar als 5 milions i mig anuals de passatgers (com s'havia aconseguit durant el 2008) ja que aquesta xifra "depenia molt de l'aposta de Ryanair", però que de moment és important fixar-se en algunes fites com superar "els 2 milions" de persones que trepitgin la terminal gironina al cap de l'any. L'any 2017 el recompte final es va quedar just a la línia d'arribar-hi, amb 1.946.636 passatgers.