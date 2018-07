Les generacions i la diversitat, al cartell de les Festes del Tura d'Olot

L'avi escolta allò que li explica la nena vestida de festa major. És la imatge del cartell de les Festes del Tura d'Olot del 2018. La nena és de raça negra i va vestida a l'estil africà per significar la diversitat de la societat olotina. L'avi i la nena porten el rostre d'un olotí d'abans i de sempre. Un rostre anònim que va servir per modelar els cabeçuts.

A la presentació, l'autor, Pep Sau (1965), va explicar que la nena i l'avi porten els caps dels cabeçuts que hi ha al museu per significar l'origen i l'esperit de les festes. Segons ell, la conversa entre l'avi i la nena és per significar la relació entre generacions que comporten les festes.

El regidor de Festes, Josep Berga, va aprofitar l'acte de presentació del cartell per anunciar que el pregó de la Festa Major anirà a càrrec de la Penya Carnavalesca. Es tracta d'una penya dedicada al carnaval que ha fet 25 anys. A més de ser part fonamental dels carnavals gironins, La Carnavalesca s'ha convertit en una colla clàssica de la batalla de les flors de les festes del Tura.