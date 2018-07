L'exorcista del Bisbat no vol suplir psiquiatres ni psicòlegs i diu que pregar no pot fer mal

El nou exorcista del Bisbat de Girona, el rector de Roses i Palau-saverdera, Josep Puig Bofill, ha explicat que una de les seves funcions és evitar la intervenció de falsos exorcistes perquè, «de vegades, hi ha hagut gent que s'ha atribuït la missió d'exorcista sense tenir-ne l'encàrrec i, en lloc d'ajudar, ha fet mal». En declaracions a Catalunya Ràdio, mossèn Puig va descriure la seva activitat com la d'«escoltar i pregar» per la persona que es plantegi la possibilitat d'estar «posseït pel diable».

Dilluns, el bisbe, Frances Pardo, va recuperar la figura de l'exorcista a petició del papa Francesc, al costat d'una sèrie de nomenaments que es faran efectius a partir del setembre. El religiós que assumirà aquesta tasca, alhora que mantindrà les seves funcions a les parròquies de Roses i Palau-saverdera, va afirmar a l'emissora pública que «hi ha malícia, hi ha situacions que necessiten alliberar-se d'opressions», però també va aclarir que cal discernir si és pel «diable» o per «moltes altres causes». «El maligne d'alguna manera hi deu ser, perquè així com àngels també hi ha dimonis. Ara, què fan i com són, això no ho sé», va manifestar, concretant que es pot «pregar per mirar que el mal desaparegui».

Mossèn Puig va admetre que a ell també li sorprèn que avui dia es parli de la necessitat d'un exorcista, però va remarcar que «de mal n'hi ha sempre». En la mateixa entrevista, el rector gironí va explicar que s'acosta a la seva missió «una mica de puntetes i amb ganes d'ajudar, si es pot», perquè no ha rebut cap formació especial. Al nou exorcista oficial de Girona li sembla «que em costarà molt distingir entre malalties psicològiques i possessions reals, però, en fi, jo no haig de suplir cap professional de la medicina, ni de la psiquiatria ni de la psicologia, i penso que pregar per una persona no li pot fer mai mal, sempre que no s'utilitzin formes que no siguin prou respectuoses».

Per ajudar-lo en la seva nova responsabilitat, el mossèn espera accedir a «una mena de formulari litúrgic» que encara no té i el que farà serà «escoltar i acompanyar, si és possible, però no fer coses especialment cridaneres». «L'única cosa que demanen és una mica de seny, de no extralimitar-se i ser, més aviat, ponderat», va concloure l'exorcista.