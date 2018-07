L'ús del tren a Girona creix un 4,5% el primer semestre d'aquest any

Renfe va fer públiques ahir les dades d'aquest primer semestre del 2018 en què l'empresa ha transportat 62.641.200 clients als serveis de Rodalies de Catalunya. Aquesta xifra representa un creixement de l'1,1% i la incorporació de 668.000 nous clients respecte el mateix període de 2017.

L'augment a Girona està per sobre la mitjana, amb un creixement del 4.5% pel que fa a l'R11, que va des de Cervera fins a Barcelona i que ha sigut utilitzada en aquests sis mesos per 1,8 milions de viatgers entre els trens regionals i mitja distància. La xifra de viatgers passa a ser de 255.200 persones si mirem la línia RG1 que va de Mataró a Portbou passant per la costa de Blanes. Però encara que el nombre de passatgers sigui menor, ha comportat un augment del 3,1% respecte el mateix període de l'any passat. Del total de viatgers, 58.266.000 han utilitzat els serveis de rodalia de Barcelona on s'ha obtingut un increment de l'1% respecte el primer semestre de 2017.

Segons el comunicat de Renfe, «les dades obtingudes refermen la confiança dels viatgers en les prestacions ofertes als serveis de Rodalies de Catalunya, mantenint la tendència de creixement dels últims anys». L'empresa va fer públic que l'ús del tren com a mitjà de transport, comporta una «reducció anual de 500 milions d'euros en costos externs» perquè els trens són «el mitjà més còmode, sostenible, fiable i econòmic en els desplaçaments que es poden fer a Catalunya».



Característiques dels viatges

Els passatgers de Catalunya utilitzen aquest transport per a fer un recorregut mitjà de 25 quilòmetres i hi viatgen un temps aproximat de 20 minuts. Diàriament més de 1.000 trens presten servei a Rodalies de Catalunya per suplir aquestes necessitats.

Pel que fa a l'accessibilitat de les estacions, la companyia està desenvolupant un pla de millora a 39 estacions de característiques semblants a les tasques realitzades a l'estació de Girona, com per exemple l'ampliació de les andanes per adequar-les als combois i fer-ne més còmode l'accés.