Més del 15% de la Costa Brava està urbanitzada

Més del 15% de la costa gironina està urbanitzada, segons un estudi de l'ONG Greenpeace i de l'Observatori de la Sostenibilitat, que alerta del deteriorament del paisatge natural de la Costa Brava. L'informe A tota costa, en què les dues entitats avaluen per primera vegada l'estat de les costes espanyoles tenint en compte els primers deu quilòmetres de la franja litoral, situa Catalunya com la comunitat amb més percentatge de costa urbanitzada, amb un 26,4%, i Girona com la millor demarcació catalana pel que fa a la conservació dels seus béns i serveis, si bé diversos aspectes analitzats presenten una evolució negativa respecte els darrers anys.

En aquest sentit, l'informe denuncia el deteriorament del paisatge natural i la pèrdua de cobertura generadora de pluges, que s'ha reduït un 8%, és a dir, prop de 5.000 hectàrees. També alerta de la reducció dels hàbitats sensibles per a les espècies amenaçades a la franja litoral i de la vegetació de ribera, un risc perquè quan hi ha tempestes que descarreguen aigua ràpidament en un terreny erm sense vegetació o urbanitzat en zones inundables posen en perill la seguretat ciutadana.

«En termes d'extensió són pèrdues o degradacions poc significatives, però tenen un alt valor per a la conservació i per això el seu caràcter prioritari és important», diu l'informe, que assenyala que aquests hàbitats es concentren entre el cap de Creus i la frontera francesa i al sud de les Gavarres.

Els autors de l'anàlisi també critiquen l'augment de les platges urbanitzades, però destaquen en positiu la millora de la vegetació que protegeix el sol de l'erosió.

«La superfície de platges de Girona experimenta una tendència regressiva que ve de llum, perquè és una de les províncies que abans va patir l'impacte del turisme, si bé també és una de les que més es va avançar amb la creació d'espais protegits a la franja costanera», assenyala l'informe.

Els seus autors afirmen que «la gran pressió urbana» ha fet que el 67% del perímetre de les platges estés urbanitzada el 2014, un 1,3% més que el 2005, pel que les platges naturals s'han reduït un 2,1%. «Gran part de les platges no urbanitzades se salva per la seva situació en espais protegits», remarquen els autors de l'informe.

Així, Greenpeace i l'Observatori de la Sostenibilitat assenyalen qué l'ordenació dels espais protegits és adequada gràcies a la creació del Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya, el PEIN, si bé queda «bastanta feina per fer» amb l'aprovació dels Plans Rectors d'Ús i Gestió (PRUG), perquè només el 29% de la superfície protegida en té.



Una costa «saturada»

La responsable de la Campanya de Costes de Greenpeace, Paloma Nuche, lamenta en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que després de dècades de desenvolupament immobiliari i d'infraestructures al litoral, l'ocupació de la primera línia de costa ha estat massiva i això deixa un llegat d'una costa «saturada» i «incapaç» de generar els béns i serveis necessaris per a un desenvolupament sostenible futur.