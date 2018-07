Mor Salvador Carrera als 82 anys

El polític i economista gironí Salvador Carrera ha mort avui als 82 anys. Marit de l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, Carrera va ser un històric militant de Convergència Democràtica i polític de llarga trajectòria.



Malalt de Parkinson des de feia anys, Carrrera també patia una insuficiència renal crònica. Aquest dilluns encara va anar a una de les sessions habituals de diàlisi, després de la qual va iniciar el procés que ahir va desencandenar en la seva mort. Aquesta va ser a casa, per voluntat d'ell mateix i de la família, amb el suport d'un equip sanitari a domicili. Divendres al migdia se celebrarà l'ofici de comiat al seu poble natal, Ribes de Freser.





Dues dècades dedicat a la política

«Era un senyor, tenia totes les virtuds i cap defecte»

En Salvador Carrera ens ha deixat; amb ell vaig compartir la feina de la supressió de la mili durant els anys 1996-2000. Fou sempre un senyor, en les formes i el fons.un estil que trobem a faltar. Descansi en Pau. pic.twitter.com/pzn8Say6gx — carles campuzano (@carlescampuzano) 25 de julio de 2018

Ha mort Salvador Carrera i Comes, personalitat fascinant i integral. Molt de Ribes de Freser, molt del món.



Va fer política per recuperar les institucions i és la persona que li he vist fer més el bé de manera discreta i sense vantar-se'n en públic. Et trobarem molt a faltar. pic.twitter.com/uU9lVtFlSo — Jordi Xuclà (@jordixucla) 25 de julio de 2018

Miquel Noguer: "Com a president accidental i en nom de la Diputació de Girona, lamento la mort de Salvador Carrera i Comes, que va ser president de la corporació entre el 1983 i el 1987. La seva aportació a les comarques gironines va ser immensa. Descansi en pau." pic.twitter.com/NYhzLInkE6 — President Ddgi (@PresidenciaDdgi) 25 de julio de 2018

La gent del @Pdemocratacat expressem el nostre sentit condol per la mort de Salvador Carrera i Comes. Un gran home de país, que va fer de l'estima a la seva terra un exemple de servei públic.

Una forta abraçada a la Irene Rigau i a tots els seus familiars i amics. — Partit Demòcrata ?? (@Pdemocratacat) 25 de julio de 2018

Avui ens ha deixat Salvador Carrera, que fou president del Consell Social de la nostra universitat. Ens afegim al dol de la família i persones que l'estimaven. — Universitat de Girona (@univgirona) 25 de julio de 2018

Ha mort en Salvador Carrera, un home bo que va estimar amb devoció tot el que va servir: Ribes, les comarques gironines i Catalunya. Una abraçada ben forta per la Irene Rigau, ella un dia em va dir que en Salvador li havia ensenyat a "estimar la vida". Descansa en pau Salvador! pic.twitter.com/dujpYuHRxR — Marta Pascal ?? (@martapascal) 25 de julio de 2018

Salvador Carrera Comes ha mort.(EPD). Un senyor de la política i un exemple de servidor públic. Amb la seva acció, política i prestigi eren sinònims. Va estimar molt Ribes, les com.gironines i Catalunya. El condol més càlid i afectuós per a Irene Rigau. @Pdemocratacat @JuntsXCat — Joan Bagué i Roura (@joanbague) 25 de julio de 2018

Carrera va ser elde Freser després de la dictadura franquista, ocupant el càrrec entre 1979 i 1983. Posteriorment, va ser(1983-1987). L'any 1986 va ser elegitper Girona al Congrés dels Diputats , on va passar tres legislatures. Posteriorment, va serper la mateixa formació política.Va abandonar la política activa l'any 2000, després de 21 anys en primera línia. Posteriorment va ser, membre del, i president del, qui durant anys va ser diputat a Madrid al costat de Carrera ha lamentat la seva mort: «Sap un greu enorme perquè era un molt bon i un gran amic meu. Salvador Carrera no només va ser un excel·lent diputat i alcalde de Ribes de Freser, sinó també un excel·lentíssim president de la Diputació de Girona. Era un senyor, tenia totes les virtuds i cap defecte».Per la seva banda, l'exalcalde de Girona, ha destacat la seva trajectòria com a president de la Diputació i del Consell social de la UdG. «Des de la discrepància política hi podia haver col·laboració. En l'època Carrera és quan millor es va expressar l'estil gironí de fer política, quan el sentit institucional passa per damunt dels interessos dels partits, de la ciutat i de la política», ha assegurat.«Carrera era elegància, caballerositat, educació, sensibilitat, amistat. És amb aquest tipus de persones que, malgrat haver-hi discrepat políticament, es concretava una amistat que transcendia l'activitat política», ha afegit Nadal.A través de les xarxes socials, són molts els que han lamentat la mort de Salvador Carrera, entre ells dirigents del PDeCAT, com Marta Pascal o Jordi Xuclà.