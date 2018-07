El síndic exigeix aclarir el vincle policial de l'imam de Ripoll

El síndic de greuges va reclamar ahir una investigació «exhaustiva» per saber si l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, líder de la cèl·lula que va atemptar el 17-A a Catalunya, era confident policial, i va demanar que s'assumeixin responsabilitats per l'omissió d'informació entre cossos. En una compareixença davant la Comissió d'Investigació del Parlament sobre els atemptats gihadistes, Rafael Ribó va revelar que «en compareixences a porta tancada al Congrés s'ha demostrat que hi ha hagut relació entre l'imam de Ripoll i el CNI», tot i que també ha assenyalat que ha demanat informació sobre aquesta qüestió al Defensor del Poble i no ha rebut una resposta oficial.