Un tren atropella un ramat de vaques a Toses

Un tren ha atropellat un ramat de vaques a Toses.



La circulació de combois està tallada entre Ribes de Freser i Puigcerdà.



Els 37 passatgers han resultat il·lesos i els animals, una mitja dotzena, han mort.



El punt on ha tingut lloc l'accident és de difícil accés, segons fonts de Renfe, fet pel qual ha estat necessària l'actuació dels Bombers per tal de rescatar els passatgers i poder-los traslladar en un altre transport alternatiu. Se'ls ha habalitat un servei de bus, segons Renfe.



Els fets han tingut lloc pels volts de les dotze del migdia, en una zona situada a uns 300 metres de l'estació de Toses, però entre dos túnels. Segons els Bombers, els passatgers han resultat il·lesos.



La tasca es centra en rescatar les persones que hi havia al tren sinistrat i també treure els animals morts de la via. Els Bombers hi tenen sis dotacions així com membres del Grup d'Emergències Veterinàries (GEV). També hi treballen els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals.



La circulació de trens està tallada a Toses. Per aquells passatgers que utilitzen la R3, Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Ribes de Fresser i Puigcerdà.



Protecció Civil ha activat el Pla d'emergències Ferrocat





