Ryanair cancel·la un vol a Pisa una hora abans de la sortida el primer dia de vaga a Girona

Ryanair ha cancel·lat un vol a Pisa des de l'aeroport de Girona-Costa Brava una hora abans de l'embarcament deixant a terra més de 180 passatgers que confiaven poder volar. És la principal incidència que hi ha hagut en la primera jornada de vaga convocada pels sindicats USO i Sicpla que representen els tripulants de cabina (TCP) de l'aerolínia que ha afectat en aquest aeroport gironí.

La cancel·lació del vol cap a Itàlia, que havia de sortir a dos quarts de nou del matí, ha indignat els passatgers perquè confiaven poder volar en no haver rebut cap avís d'última hora ni en els dies anteriors. "És una vergonya; portem quatre hores esperant amb la meva filla i no ens han solucionat el problema", es queixa Carina, una italiana que havia vingut uns dies de vacances a la Costa Brava amb la filla.

Es queixa que per avui i demà no hi ha vols a Itàlia i que els han ofert viatjar a Malta, havent de passar la nit allà.

Segons dades d'AENA, aquest dimecres s'han cancel·lat catorze vols (set de sortida i set d'arribada). D'aquests, dotze estaven previstos però no els dos vols a Pisa.

Indignació dels passatgers que aquest matí tenien previst volar amb Ryanair cap a Pisa arran de la primera jornada de vaga del personal de cabina (TCP). Quan faltava una hora perquè l'avió sortís, els més de 180 viatgers han tingut coneixement de la cancel·lació del vol. Fonts d'Aena han explicat que els dos vols d'anada i tornada de Pisa s'ha cancel·lat en no poder-se cobrir amb els serveis mínims. "És una vergonya", exclamava Carina, una de les afectades. Havia estat cinc dies a la Costa Brava amb la seva filla i avui tenia previst retornar a Itàlia per poder tornar a la feina. L'alternativa que li ha ofert l'aerolínia irlandesa ha estat volar cap a Malta o Dublín obligant-la a passar una nit allà. El que més l'ha indignat, segons ha dit, és no haver rebut cap avís d'última hora ni en els darrers dies tal com va dir que faria la companyia. És per això que, juntament amb d'altres passatgers, tenen previst denunciar la companyia per tots els greuges soferts alhora que reclamaran que se'ls paguin les despeses que els comportarà la cancel·lació.

Un altre passatger afectat és en Dario, un noi italià que aquest matí estava preocupat per les despeses que li comportarà la cancel·lació del vol. Juntament amb els seus amics, han decidit que agafaran el vol des de Barcelona en direcció a Dublín i que després esperen poder viatjar fins a Pisa. "És un problema de temps i de diners perquè he de tornar a la feina a Itàlia", es queixava. Encara no tenien clar on dormirien i com arribar fins a Barcelona.

D'altres, en canvi, han pogut viatjar amb la companyia irlandesa sense problema. És el cas de l'Adrià de Cassà de la Selva (Gironès) que ha pogut embarcar a l'hora prevista per volar fins a Malta. Explica que ha estat molt pendent del correu electrònic en els últims dies per comprovar que la companyia no els avisava de canvis i que confia poder tornar el dia 30 sense problemes perquè no hi ha previst que hi hagi vaga.

Aquesta ha estat la principal incidència d'aquest primera dia de vaga a l'aeroport gironí. Ahir dimarts hi havia previst la cancel·lació de sis vols de sortida des de l'aeroport de Girona (amb destinacions com ara Brussel·les, París, Oradea i Karlsfuhe, entre d'altres). Però a última hora s'hi ha afegit el vol de sortida en direcció a Pisa.

A les dependències de l'aeroport també hi havia una desena de treballadors en vaga que duien samarretes amb el missatge 'Rights at Ryanair'. En aquest aeroport hi ha contractats uns 125 treballadors que fan feines de tripulació de cabina.

MARC MARTÍ

Demà dijous hi ha prevista la segona jornada de vaga de la tripulació de cabina de l'aerolínia irlandesa. La protesta està convocada des dels sindicats espanyols USO i Sitcpla però també es fa a Itàlia, Portugal i Bèlgica per reclamar millores en les condicions laborals.