Alerten de "risc extrem" per elevades temperatures a l'Empordà aquest divendres

Les comarques de Girona viuran aquest divendres un dels dies més càlids de l'estiu i concretament la zona de l'Empordà estarà "en risc extrem per elevades temperatures". Així ho assegura a l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que preveu temperatures de fins a 37 o 38 graus a l'extrem nord-est del país. A Catalunya, també s'han llançat avisos per forta calor per aquest divendres. Altres deu províncies d'arreu de l'Estat estan en risc per altes temperatures per aquest divendres són: Osca, Terol, Saragossa, Albacete, Conca, Lleida, Madrid, Navarra, Mallorca i Menorca.

També el servei meteorològic de Catalunya ha llançat avisos per calor per aquest divendres.

Durant el dijous, s'han fregat els 35 graus a poblacions com Santa Coloma de Farners, Girona o la Bisbal.