El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha aprofitat el 30è aniversari per renovar el web de turisme, que no s'havia actualitzat des que es va crear el febrer de 2006. El nou disseny destaca les fotografies dels llocs d'interès de la comarca. Per donar una visió actual , s'ha emprat un dron per gravar les imatges aèries de cada municipi, que es poden veure en l'apartat de comarca dins el web.