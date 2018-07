La calor causa menys morts tot i l'increment de les temperatures pel canvi climàtic

La població espanyola mor cada vegada menys per la calor tot i l'augment de les temperatures durant l'estiu com a conseqüencia del canvi climàtic, segons un estudi coordinat per l'Institut de Salut Global de Barcelona. La recerca, publicada a PLoS Medicine, ha analitzat les temperatures i les defuncions diàries registrades a 47 capitals de província espanyoles, entre elles Girona, durant els estius compresos entre 1980 i 2015.

Els resultats mostren l'existència de dues tendències oposades: d'un costat, un augment progressiu de la temperatura estival mitjana a raó de 0,33ºC per dècada i, de l'altre, un decreixement gradual del risc de mortalitat associada a la calor. Tots dos factors, considerats en conjunt, han suposat una disminució lleu de la mortalitat atribuïble a la calor.

«Se sol donar per descomptat que el canvi climàtic anirà acompanyat d'un augment en la mortalitat associada a la calor, especialment en societats en què l'edat mitjana de la població és cada vegada major. Tanmateix, en el nostre estudi observem que això no ha de ser necessàriament així si alhora es dóna, com en el cas d'Espanya, un descens general i sostingut de la vulnerabilitat a les temperatures moderades i extremes», explica Hicham Achebak, primer autor de l'estudi.

«Som menys vulnerables a la calor gràcies a una adaptació de la societat a les temperatures elevades i també al desenvolupament socioeconòmic experimentat durant les últimes dècades. Factors com les millores al parc d'habitatges, la popularització de l'aire condicionat, els avanços en els serveis de salut i la realització de campanyes de conscienciació podrien haver contribuït a la tendència observada», afirma Joan Ballester, autor sènior de l'estudi i investigador d'ISGlobal. «Encara no sabem si aquesta tendència a la baixa es mantindrà en cas que el canvi climàtic s'aguditzi en el futur», afegeix.



La calor afecta més les dones

La tendència general a la baixada observada tant en mortalitat atribuïble a la calor com en vulnerabilitat enfront de temperatures elevades compta amb una gran excepció: les morts per causes respiratòries, que no han deixat d'augmentar des del 1980, sobretot en el cas de les dones.

«L'envelliment de la població i l'increment en la incidència de determinades malalties cròniques són algunes de les causes que podrien explicar aquesta tendència», apunta Hicham Achebak.