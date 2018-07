Campdevànol identifica l'ADN dels excrements de gos i multarà els propietaris

L'Ajuntament de Campdevànol començarà a sancionar en breu propietaris de gossos per no recollir els excrements dels seus animals a l'espai públic. El consistori ja ha rebut els resultats i les coincidències amb l'ADN de les primeres 40 mostres de femta que es van prendre als diferents carrers i places del poble.

Aquests propietaris de gossos s'enfronten ara a una sanció que anirà dels 500 als 1.000 euros, ja que és considerada una falta greu. La regidora de Barris, Dolors Costa, va explicar que «aquestes sancions es cobraran sí o sí, perquè es tramiten igual que les de Trànsit, passant per Hisenda, i en un moment o altre s'acaben pagant».

L'objectiu d'aquesta campanya per identificar els propietaris de gossos que no recullen els excrements dels animals mitjançant l'ADN és «incrementar la pressió cap als incívics». Costa va recordar que, prèviament, a Campdevànol s'han aplicat altres mètodes no punitius, però «ara hauran de ser més conscients perquè seran multes cares i s'hauran de pagar».

L'Ajuntament va informar que seguirà fent seguiment d'aquests propietaris incívics per part de la Policia Local i els tècnics municipals, però també de l'agent cívic que patrulla els dimecres i els dijous. Aquesta iniciativa s'afegeix a altres accions municipals, ja que rep moltes queixes per aquest motiu. La regidora va recordar que des de l'Ajuntament es continuaran prenent mostres de forma aleatòria en diferents llocs de tot el municipi i es va mostrar satisfeta pels primers resultats, que ja permetran identificar els propietaris que no recullen l'excrement del seu gos perquè perjudiquen la convivència veïnal i comprometen la salut pública de la població.