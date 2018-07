Centenars de taxistes de tot l'Estat, mobilitzats a la ciutat de Barcelona en el primer dia de vaga

Centenars de taxistes de tot l'Estat es van manifestar ahir a la ciutat de Barcelona durant la primera de les dues jornades de vaga convocades per protestar contra la suspensió cautelar del reglament aprovat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona que limita la presència de vehicles amb llicència VTC, utilitzades per empreses com Uber o Cabify, a la zona. La sorollosa protesta es va desenvolupar entre xiulets, petards i pots de fum. Durant la manifestació, tal com van confirmar els Mossos d'Esquadra, alguns taxistes van increpar i intentar agredir el conductor d'un vehicle VTC que estava deixant uns clients davant de l'hotel Palace. També van abonyegar el vehicle amb cosses. Els policies antiavalots van haver de fer un cordó perquè el cotxe pogués sortir de la zona.

El portaveu d'Elite Taxi, Alberto Álvarez, va assegurar que es plantegen la possibilitat de fer una vaga indefinida per tal d'exigir al Ministeri de Foment que no «tombi» la norma de l'AMB i va amenaçar de «tallar» infraestructures clau, com el port o l'aeroport. Álvarez va qualificar la jornada d'«històrica per al taxi», ja que no només es van mobilitzar taxistes de Barcelona, sinó que s'hi van afegir d'altres llocs de l'Estat, especialment de Madrid. A diferència d'altres jornades de vaga, en aquest ocasió els taxistes no van oferir serveis mínims gratuïts en hospitals i centres sanitaris.



Plena normalitat a Iberia

Dins del marc de les protestes, els treballadors de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat van desconvocar les quatre jornades de vaga previstes per als dies 27 i 28 de juliol i 3 i 4 d'agost. El president del comitè d'empresa, José Ramírez, va explicar que es tracta d'un «acte de confiança» amb la companyia després que hagi fet una «concreció molt clara sobre els punts que reclamava el comitè». L'acord encara no està tancat i divendres hi haurà nova reunió.