Comencen el camí d'accés a la Fageda d'en Jordà a Santa Pau

Les obres del vial entre el barri ca la Guapa i can Blanch i l'aparcament situat al costat de l'accés al bosc de la Fageda d'en Jordà van començar dilluns passat. El cost de l'obra és d'uns 600.000? que són finançats pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Segons ha explicat l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys (ERC), les primeres accions van consistir en instal·lar una senyalització provisional. Ara, una excavadora marca l'amplada del camí. L'alcalde ha assenyalat que la previsió és que les obres al voltant de l'aparcament de la Fageda estaran acabades entre el setembre i l'octubre.

La idea és que en la temporada de més afluència de gent a la Fageda no hi hagi màquines ni treballadors a les proximitats del bosc.

Cal recordar que la funció del vial és evitar acumulacions de persones a la carretera GI-524 entre Olot i Santa Pau que tenen lloc durant els ponts de la tardor.

Companys ha explicat que la intenció és que el vial estigui acabat entre el febrer i el març de l'any vinent, abans de les vacances de Setmana Santa.

Companys ha explicat que l'Ajuntament vol aprofitar les obres del vial per instal·lar el tub de sanejament que ha d'ajuntar les urbanitzacions de can Xel i de can Blanch amb la depuradora d'Olot. L'alcalde ha dit: «No ens podem permetre fer una obra i al cap d'uns anys tornar a rebentar el carrer». En aquest sentit, ha assenyalat que el consistori ha treballat amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i disposa d'uns plànols que ha fet arribar al Departament de Territori i Sostenibilitat. L'obra de millora del sanejament està valorada en uns 40.000?. Companys ha indicat que l'Ajuntament considera que es tracta d'una inversió que hauria d'assumir l'Agència Catalana de l'Aigua.

L'alcalde va fer arribar l'opinió de l'Ajuntament al conseller de Territori i Sostenibilitat.