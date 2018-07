La comunitat musulmana de Ripoll denuncia que un any després dels atemptats "ningú els ha explicat res" sobre l'imam

La comunitat musulmana de Ripoll denuncia que un any després dels atemptats de Barcelona i Cambrils "ningú els ha explicat res" sobre l'imam que va captar els joves de la localitat. El portaveu de l'associació Annour, Ali Yassine, exigeix que se'ls informi sobre "la persona que va estar al capdavant de la mesquita". "No sabem res. Necessitem que algú ens digui què ha passat", assenyala Yassine.

El portaveu de la comunitat Annour també ha insistit en reclamar educació religiosa que inclogui l'islam a les escoles i instituts, ja que ho considera un "element clau" per evitar casos de radicalització. "El problema és que aquells nois no sabien res de l'islam", ha etzibat Yassine, que ha celebrat "el bon clima de convivència" amb la ciutadania de Ripoll. "La veritat és que no hi ha cap problema amb els veïns, això és molt important", ha reblat.