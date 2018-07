«D'atur en la infermeria no n'hi ha, una altra cosa és amb quins contractes»

Obrir-se als més joves, aprofitar l'expertesa dels professionals col·legiats i potenciar la comunicació són alguns dels objectius que s'ha marcat la nova junta del Col·legi. Respecte al Trueta, Rey no es posiciona sobre la ubicació, però remarca que cal començar a treballar «ja» en el nou hospital.



Vostè ja formava part de la junta del Col·legi. Com valora la feina feta per l'anterior equip?

Faig una bona valoració. En la tresoreria, que era del que m'encarregava jo, vam deixar uns comptes nets i s'ha comprat una seu. Mantindrem diverses línies perquè la feina que s'ha de fer per a la professió es fa des del Consell d'Infermeria de Catalunya i el Consejo i això es mantindrà. S'ha treballat força bé, però també tenim idees noves, perquè de fet la meitat de la junta és gent nova.

Quines són aquestes idees?

Ja treballavem per comissions, però volem obrir el col·legi als col·legiats i tenir grups experts. Hem intentat que la junta sigui representativa del col·lectiu, però som onze persones i no podem tenir gent de tots els àmbits, volem tenir experts al nostre costat, per exemple en urgències i emergències, sociosanitari...; ara cal aconseguir-ho, perquè a vegades falta trobar gent que s'hi impliqui.

Com es pot obrir més el col·legi als col·legiats?

Vam començar lleugerament i i li volem donar una embranzida a les xarxes socials, treballar més online... perquè més gent pugui col·laborar amb nosaltres.

Respecte a la implicació amb el Col·legi, en les eleccions on va sortir escollida va votar tan sols el 15% del cens.

Exacte. És una de les línies que s'han de treballar, volem captar la gent des del començament. La gent es col·legia perquè és obligatori, paga les quotes i no es preocupa més del Col·legi excepte si necessita alguna cosa puntual. Volem arribar més a la gent des del començament, fer-los veure que som necessaris perquè treballem per la professió.

Acostant-se més a la Facultat d'Infermeria, per exemple?

Sí. El que es feia fins ara és que abans de finalitzar el curs de quart, un representant del Col·legi hi anava a explicar què és l'ens i que fa, però volem fer més, fer algun grup de treball de gent jove perquè hi diguin la seva... són idees en les que estem treballant.

I en l'àmbit de recerca?

Mantidrem, per suposat, la relació amb la UdG, tant en la planificació del grau com en investigació. Nosaltres ja teníem una tutora que donava suport a la infermera que volia fer recerca, per ajudar en temes organitzatius, explotació de dades... Volíem potenciar aquest tutoratge al territori, per exemple via online.

El Col·legi s'ha d'obrir més a la ciutadania?

Sí, s'està treballant amb un web nou que, a més de tenir-hi el portal de la transparència i tota la informació per al col·legiat, inclourà consells sanitaris per a la ciutadania, sobre vacunació, calor...

Vostè fa poc que és presidenta i també fa poc que la consellera Alba Vergés és a Salut. Quines demandes fa la infermeria al Departament?

Fa temps que veiem que hi ha una manca de professionals. Durant la crisi van sobrar infermeres, però ara ja no es troben.D'atur en la infemeria no n'hi ha, una altra cosa és amb quins contractes. Això s'agreujarà quan es jubili un percentatge alt d'infemeres en els propers anys, la generació de quan van començar a créixer els grans hospitals, com el Trueta. Si ara ja no tenim professionals, quan arribi el relleu...

Com es pot pal·liar això?

Fa anys es va parlar d'obrir més línies a les universitats, però no s'ha fet. Podria ser una alternativa temporal, només per apaivagar l'impacte de les jubilacions, tot i que en general falten infemeres. Caldrien més professionals per a una bona atenció als pacients crònics. Cada cop el pacient té més patologies i si els tenim a casa ben controlats i cuidats, minimitzariem l'impacte als hospitals.

Atendre la cronicitat és un dels reptes de la professió?

Sí, i per això calen més professionals, a més també ens trobem cada cop més gent sola, i això fa que l'àmbit social i el sanitari hagin d'anar de la mà. En el tema professional també hi ha un altre gran repte: la infermeria representa com a mínim el 50% dels professionals de la sanitat però això no es veu en la gestió, ni com a infemeres ni com a dones.

Un altre dels temes pendents és la prescripció infermera.

És un tema molt important. Hi ha moltes infermeres de les àrees bàsiques que estan en fals, estem fent que una feina que s'ha fet durant molt de temps ara sigui il·legal. No demanem més, només que el que s'ha fet durant molts anys estigui dins la legalitat.

El gran tema de la sanitat gironina és l'etern debat sobre el nou Trueta. Cal un nou hospital? On s'ha de situar?

S'ha de fer ja; però el lloc sincerament, no ho sé. La junta anterior es va postular a favor de Girona, però nosaltres no ho hem concretat. Hi ha interessos als dos llocs, ja s'han fet passos perquè vagi a Salt, com la gerència compartida de l'ICS i l'IAS o el laboratori. Nosaltres pensem que el més important és que es faci, perquè les instal·lacions actuals del Trueta deixen molt a desitjar.