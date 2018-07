El decret d'admissió d'alumnat contra la segregació escolar estarà el 2019

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, va anunciar ahir que treballen amb la idea que la reforma del decret d'admissió de l'alumnat –normativa que regula els punts de cada família per accedir a una plaça pública– sigui una realitat en els propers mesos i s'apliqui a partir del curs 2019-2020. Així ho va explicar Bargalló després d'una reunió a la seu del Síndic de Greuges que ha reactivat els treballs pel pacte contra la segregació escolar que, després de dues trobades el gener i el juliol de l'any passat, va quedar «escapçat pel 155», segons Rafael Ribó. En la reunió d'ahir hi van participar els agents de la comunitat educativa i els grups parlamentaris. El síndic preveu que a finals d'octubre es consensuï el document que recollirà diverses mesures per combatre el que, segons va destacar, és «el principal problema del sistema educatiu». El nou decret d'admissió en què treballa el Departament, per la seva banda, inclourà algunes de les mesures del pacte. El conseller va preferir no concretar-les, ja que abans vol que les conegui la comunitat educativa. Després de la trobada d'ahir, Ribó va considerar que «aquí es tracta que cadascú, des de posicions diferents, sigui capaç d'aportar instruments per combatre la segregació». Bargalló es va comprometre que algunes mesures del document siguin efectives al curs 2019-2020 i, també, a posar calendari a l'aplicació de les altres propostes una vegada s'hagin consensuat, a la tardor segons preveu el síndic. La segregació planteja la gestió dels canvis de centre, els criteris per al seguiment de les assignacions d'ofici i la limitació de les matrícules fora de termini en centres desfavorits.