Espot del Consell d'Infants d'Olot a favor del civisme a les festes

Nens i nenes, membres del Consell dels Infants d'Olot, han fet l'espot titulat «Carrers nets per Festes del Tura». La finalitat del vídeo és promoure actituds de civisme i sostenibilitat en dies de lleure.

El vídeo es pot veure a través de les xarxes socials i a partir de l'últim cap de setmana d'agost es podrà veure a Cines Olot. L'origen del vídeo està en les demandes fetes per les nenes i els nens al Ple Infantil del 19 d'abril. Llavors, els nens i les nenes van explicar que, per Festes del Tura, als carrers d'Olot s'hi poden trobar restes de menjar, paper i altres residus al terra de la ciutat. També que havien observat restes de tabac o d'ampolles d'alcohol prop de les barraques, unes situacions que, segons van explicar, els molesten perquè els carrers fan mala olor, es poden fer mal i han de vigilar per on caminen. Per això van proposar que «totes aquestes situacions que us hem explicat desapareguin.