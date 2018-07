«Feia sis mesos que tenia un bitllet i l'han cancel·lat fa set dies»

Josep Maria, un veí de Barcelona amb un bitllet comprat a Ryanair per anar a Tenerife, es va atansar ahir al matí fins al punt d'informació de la companyia per gestionar la reclamació del seu vol cancel·lat per a avui. Visiblement molest, va criticar el procediment que haurà de seguir per fer la reclamació, assegurant que és «molt difícil perquè Ryanair no permet reclamar els diners directament a la finestreta i et remeten a un formulari web molt complex».

Aquest mateix passatger es va mostrar indignat pel fet de no disposar del seu vol malgrat que els serveis mínims estableixen que la companyia ha de garantir el 100% dels trajectes programats a les illes Balears i a les Canàries, desconeixent que bona part dels vols insulars es van suspendre poc abans del decret del Ministeri de Foment. «No entenc res, perquè diuen que els vols a les illes s'han de garantir al 100% però a mi no em garanteixen res. M'han anul·lat el vol set dies abans de volar a Tenerife Sud quan jo feia sis mesos que tenia la reserva», explicava.

L'home va relatar que ha buscat una alternativa per volar a Tenerife a través de Vueling. «Ryanair em tornarà els 144 euros que val el vol que he perdut, però el bitllet nou me'n costa 244», va lamentar, afegint un cert temor per les cancel·lacions que la companyia d'IAG ha patit els darrers dies: «No sé si he sortit del foc per caure a les brases».



15.000 afectats a Barcelona

Segons dades facilitades per Aena, la vaga de tripulants de cabina de Ryanair a l'Estat espanyol convocada per ahir va suposar la cancel·lació de 66 vols, mentre que avui també es preveuen una seixantena d'anul·lacions. En conjunt, els dos dies es calcula que hi haurà 15.000 passatgers afectats amb sortida o arribada a l'aeroport del Prat. Si durant l'estiu les operacions a Barcelona ascendeixen a 1.100 enlairaments i aterratges diaris, un 12% d'aquests corresponen a la companyia irlandesa, que és la segona amb més volum d'activitat en aquest aeroport, per darrere de Vueling. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, va criticar que els treballadors decidissin fer vaga ahir i avui, incidint que «no és el millor moment».