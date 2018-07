Els hospitals de Blanes i Calella, amb el projecte «No puc esperar»

Els hospitals de Blanes i Calella s'han adherit al projecte «No puc esperar!», una iniciativa impulsada per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya i la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals de l'hospital Josep Trueta de Girona que vol obrir els lavabos de locals públics als pacients que ho necessin perquè pateixen un problema mèdic no contagiós.

Amb la seva adhesió a la iniciativa, els dos centres hospitalaris de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) facilitaran als pacients amb una malaltia inflamatòria intestinal l'accés als seus lavabos sempre que ho necessitin.

Els metges especialistes de les unitats de Malalties Inflamatòries Intestinals i del Servei de l'Aparell Digestiu d'ambdós centres hospitalaris ja han començat a lliurar les targetes identificatives, que són gratuïtes i anònimes, a aquestes persones. Aquesta identificació els ha de servir d'autorització perquè puguin fer ús dels prop de 4.000 lavabos de diferents centres, establiments, comerços o locals que s'han unit a aquesta campanya arreu de Catalunya.

Els destinataris d'aquesta iniciativa són les persones amb malaltia de Crohn i colitis ulcerosa, els pacients ostomitzats o colectomitzats, els sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i totes aquelles persones que els facultatius considerin, que per a les seves característiques, cal incloure dins del grup. Un dels problemes que angoixa a aquests pacients és la necessitat contínua, i de vegades imprevisible, d'anar al lavabo; fet pel qual els costa sortir de casa per por de no trobar-ne un d'accessible en el moment que el necessitin. Al final, aquesta situació pot comportar una disminució de la seva qualitat de vida.