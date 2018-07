L'aturada a Girona:14 vols cancel·lats i més de 2.000 passatgers afectats

La vaga de la tripulació de cabina de Ryanair va obligar ahir a cancel·lar 14 vols (set de sortida i set d'arribada) a l'aeroport de Girona-Costa Brava, cosa que va afectar en un global més de 2.000 passatgers a les instal·lacions de Vilobí d'Onyar. Dels 14 vols anul·lats per a aquests dos dies (ahir i avui), 12 estaven previstos, però no el d'anada i tornada a Pisa. Ryanair va cancel·lar aquesta ruta una hora abans d'embarcar, i va deixar a terra els més de 180 passatgers que confiaven a volar.

Fonts d'Aena van explicar que els dos vols d'anada i tornada de Pisa es van anul·lar en no poder-se cobrir amb els serveis mínims. «És una vergonya», exclamava la Carina, una de les afectades. Havia estat cinc dies a la Costa Brava amb la seva filla i avui tenia previst retornar a Itàlia per poder tornar a la feina. L'alternativa que li va oferir l'aerolínia irlandesa va ser volar cap a Malta o Dublín obligant-la a passar una nit allà. El que més l'ha indignat, segons va dir, és no haver rebut cap avís d'última hora ni en els darrers dies, tal com va dir que faria la companyia. És per això que, juntament amb altres passatgers, tenen previst denunciar la companyia per tots els greuges soferts, alhora que reclamaran que se'ls paguin les despeses que els comportarà la cancel·lació.

Un altre passatger afectat va ser en Dario, un noi italià preocupat per les despeses que li comportaria la cancel·lació del vol. Juntament amb els seus amics, van decidir que agafarien el vol des de Barcelona en direcció a Dublín i que després esperen poder viatjar fins a Pisa. «És un problema de temps i de diners perquè he de tornar a la feina a Itàlia», es queixava.

Aquesta va ser la principal incidència d'aquest primer dia de vaga a l'aeroport gironí, ja que altres clients van poder viatjar amb la companyia irlandesa sense problema. La vaga dels tripulants de cabina s'allargarà encara fins avui, tot i que la ­companyia defensa que s'ha avisat amb antelació de les cancel·lacions i que s'ha reubicat o tornat el preu dels bitllets als afectats.



Una nova convocatòria

Paral·lelament, Ryanair va anunciar ahir en plena vaga que acomiadarà més de 300 treballadors de la plantilla d'Irlanda i reduirà un 20% la flota a la base de Dublín, que passarà de 30 a 24 aeronaus al pròxim hivern. La companyia irlandesa va indicar concretament que a partir del 28 d'octubre no comptarà amb el servei de més de cent pilots i més de 200 tripulants de cabina com a conseqüència d'aquest 20% de reducció de la flota de Dublín.

«Lamentem aquestes reduccions d'aeronaus a la base a Dublín per a aquest hivern, però la direcció ha decidit destinar més aeronaus a aquells mercats on estem gaudint d'un creixement important, com Polònia», va apuntar la companyia.

A través de Twitter, l'Associació de Pilots Irlandesos d'Aerolínies (IALPA) va denunciar que la decisió anunciada era «imprudent, innecessària i està disse­nyada per intimidar els treballadors». Així doncs, han convocat una nova vaga per al dia 3 d'agost.