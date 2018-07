Olot millora la comunicació amb els pacients amb dificultats d'expressió

L'hospital d'Olot ha millorat el sistema de comunicació que fa servir per relacionar-se amb els pacients amb dificultats d'expressió. El servei de Logopèdia del centre garrotxí ha adaptat el que s'anomena SAAC, sistemes argumentatius i alternatius de comunicació, per relacionar-se amb usuaris i pacients que no es poden comunicar de manera oral o que ho fan de forma deficitària. El SAAC ja s'utilitzava a l'antic hospital Sant Jaume, i ara l'han ampliat i l'han adaptat al català, castellà, anglès i àrab.

Actualment, un 35% dels pacients que assisteixen al Servei de Logopèdia de l'hospital d'Olot tenen dificultats per comunicar-se i fer-se entendre. Les patologies més habituals que dificulten l'entesa amb aquests pacients són les malalties neurodegeneratives com el Parkinson, l'Alzheimer o l' Esclerosi Múltiple, lesions neurològiques adquirides (ictus, traumatisme carnioencefàlic?), persones amb un grau elevat de sordesa o infants amb dificultats per adquirir el llenguatge.

A més, també s'utilitza amb nouvinguts o estrangers que no entenen el català ni el castellà. Per aquestes persones s'ha adaptat el material gràfic a l'anglès i a l'àrab.

Aquest sistema de comunicació, que no deixa de ser material gràfic i visual, conté informació com les parts del cos per afavorir l'entesa entre metge i pacient, proves mèdiques, espais de l'hospital o aspectes més bàsics com la roba i els àpats, sobretot pensat pels pacients hospitalitzats. També incorpora informació sobre medicació i cures, una eina que facilita la tasca del personal d'infermeria. En un inici, el nou SAAC s'utiltizarà en format paper a rehabilitació i a les quatre unitats d'hospitalització i més endavant es preveu tenir-ne també a consultes externes i urgències. Des de qualsevol punt de l'hospital, també es podrà consultar digitalment. L'actualització del manual l'ha dut a terme el servei de Logopèdia de l'hospital de la Garrotxa amb el suport dels alumnes del cicle formatiu de grau superior d'integració social de l'Institut Montivili de Girona.