Presenten l'estudi de l'envelliment en què participen un miler de gironins

Un electrocardiograma; analítiques de sang, femta i orina; tests de salut mental o ressonàncies de cos sencer són algunes de les proves a les quals se sotmeten el miler de gironins que participen en el projecte Imagenoma de l'Envelliment, un estudi pioner a nivell mundial desenvolupat per investigadors gironins i que aquest matí s'ha presentat a totes les institucions i empreses que donen suport a la investigació i que hi aporten una inversió superior al milió d'euros. Entre d'altres, hi han assistit representants del Departament de Salut, l'ICS, l'IAS, la UdG, l'Euses o Caixabank.

El projecte, que es centra en investigar el procés d'envelliment i dels seus determinants mitjançant biomarcadors d'imatge corporal integral basats en ressonància magnètica, va començar ara fa uns mesos i està liderat pel doctor Josep Puig Alcántara, investigador del grup d'Imatge Mèdica de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), en col·laboració amb l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Doctor Pifarré. En la investigació també hi prenen part altres investigadors de l'Idibgi, com ara José Manuel Fernández Real, Ramon Brugada, Rafael Ramos, Lluís Ramió, Joaquín Serena, Josep Garre i Joan Carles Vilanova.

L'Imagenoma de l'envelliment és un projecte complex que requereix la participació de més de 1.000 voluntaris de les comarques gironines majors de 50 anys i amb un bon estat de salut en general. A tots els participants se'ls fa un estudi complet que inclou la mesura del pes, l'alçada, la pressió arterial, la dieta i el grau d'activitat física, un electrocardiograma, una ecografia de l'arteria caròtida, analítiques, a més de diversos tests de salut mental i una ressonància magnètica de cos sencer.

Un cop recollida aquesta informació es generarà una base de dades amb milers de variables que permetran configurar un dels estudis més complets pel que fa a patrons saludables d'envelliment.

La complexitat d'aquest projecte ha fet necessària una xarxa de col·laboradors, entitats i empreses per garantir-ne l'èxit. Amb una inversió superior al milió d'euros en recerca a les comarques gironines, ha rebut finançament de fons d'ajuts públics del Departament de Salut, la cessió d'un equip de ressonància magnètica mòbil per part de Canon Medical Systems, fons d'empreses com ara Olea Medical, donacions d'institucions privades com la Fundació la Caixa i la cessió d'espais per part de l'EUSES.

L'impacte d'aquest projecte en l'entorn serà «significatiu», recorden des de l'Idibgi. En primer lloc, s'està fent una revisió detallada de l'estat de salut de més de 1.000 gironins, dels quals, en alguns casos, s'han detectat incidències que es poden derivar a l'especialista corresponent. Però el més important serà l'explotació posterior de les dades que potencialment permetrà determinar pautes que cal seguir per aconseguir un envelliment saludable: establir-ne aquelles que es poden modificar i aquelles que hem de fer prevenció.

L'objectiu d'aquest coneixement és posar el focus de l'atenció sanitària de la gent de més de 50 anys en aquells aspectes de salut més rellevants, el que podria facilitar que se centrés la despesa sanitària en els aspectes que poden tenir més impacte en la millora de la salut de la població.