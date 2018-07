El projecte gironí per a la rehabilitació cognitiva en línia frega els 300 inscrits

Prop de 300 pacients en sis mesos s'han inscrit al web EM-Line! memory, un projecte ideat per professionals de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) per fer exercicis de rehabilitació cognitiva a casa. El web, creat per dos professionals de l'hospital Josep Trueta de Girona amb la col·laboració de membres de la Universitat de Girona (UdG), proposa exercicis i dinàmiques per a que els pacients amb trastorns neurològics treballin les funcions cognitives a casa.

És un complement al tractament mèdic i permet treballar en dos nivells de memòria: la memòria d'aprenentatge (la necessària per aprendre les coses del dia a dia) i la de treball (que serveix per solucionar problemes puntuals en un temps determinat). Hi ha exercicis de càlcul, percepció d'imatges, comprensió de textos o jocs de paraules.

Per a inscriure-s'hi, els pacients han de passar pel filtre d'un especialista. S'inscriuen gratuïtament a www.em.line.com i només han d'adjuntar l'informe mèdic d'un neuròleg, un neuropsicòleg o un psiquiatre. Està adreçat especialment als pacients amb esclerosi múltiple però també pot servir perquè persones que han patit un ictus, un traumatisme cranioencefàlic o una infecció cerebral recuperin funcions cognitives.

El projecte està disponible en català, castellà i anglès i té tres tipus de llicències: per a pacients, per a professionals que podran tenir un control de l'evolució del pacients i per a investigadors, un apartat concebut per a professionals que duguin a terme recerca sobre la rehabilitació neuropsicològica.