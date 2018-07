Protesta dels treballadors de Ryanair a l'aeroport de Girona per aconseguir un contracte espanyol

Prop d'una trentena de tripulants de cabina de l'aerolínia Ryanair s'han manifestat durant el migdia d'aquest dijous a les instal·lacions de l'aeroport de Girona-Costa Brava coincidint amb la segona jornada de vaga per reivindicar millores en les condicions laborals. La protesta ha engegat als mostradors de facturació de la companyia de baix cost i els treballadors han anat desfilant per tota la terminal gironina per demanar un contracte espanyol.

Una de les representants del Sindicat Independent de Tripulants de Cabina amb Passatgers de les Línies Aèries (SITCPLA), Alexandra Saiz, ha afirmat malgrat que estiguin "vivint a Espanya" tenen un "contracte a Irlanda" i això comporta una sèrie de canvis en condicions laborals. Un dels principals problemes és que no tenen hores disponibles per anar al metge i tan sols hi poden anar "quan fem vacances o en el nostre dia lliure", ha assegurat la representant sindical. El fet de tenir la nòmina a Irlanda també els dificulta aconseguir un crèdit o una hipoteca perquè a les entitats bancàries els consta com que "no tens nòmina".