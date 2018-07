Ripoll farà una jornada participativa amb tallers el dia 16 d'agost coincidint amb el primer any dels atemptats

Ripoll organitzarà una jornada participativa amb tallers sobre temes com la convivència i la diversitat cultural el dia 16 d'agost. És el format escollit per l'Ajuntament i la resta d'institucions locals coincidint amb el primer any dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Aquells fets van commocionar la capital del Ripollès després de descobrir-se que al capdavant de la cèl·lula jihadista hi havia l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, i que els joves que es van radicalitzar vivien al municipi.

L'alcalde ha explicat que no volen que sigui "una acte trist" sinó subratllar el treball que s'està fent per construir una "societat millor" on prevalguin valors com la igualtat i el respecte a la diversitat. El 17 d'agost hi ha previst participar en l'acte unitari que es farà a Barcelona i es posaran autocars per a aquells ciutadans i entitats que hi vulguin anar. L'alcalde ho ha explicat durant el balanç dels onze mesos de feina del nou model de convivència amb les diferents taules de treball. Un model que se centra en el concepte de "construcció de pertinença" ciutadana i que s'exportarà a tot Catalunya.