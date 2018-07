Els bombers d'Arbúcies inauguraran la Festa Major

La Festa Major ha arribat al municipi d'Arbúcies amb un extens programa que segueix la mateixa línia que en altres edicions. L'espai Can Cassó serà per segon any consecutiu l'epicentre de la festa acollint la major part de la trentena d'activitats que es duran a terme durant quatre dies als carrers i places del municipi. «Aquest és el punt emblemàtic on anys enrere se celebrava la Festa Major i molts dels actes del municipi, ara fa dos anys que hem recuperat aquest espai i l'anem millorant», explica la regidora de Festes d'Arbúcies, Maria Àngels Soler.

Enguany, els encarregats de dur a terme el pregó seran els bombers d'Arbúcies. «Sempre escollim entitats o persones que fan coses pel poble. I aquest és un dels anys més encertats perquè els bombers d'Arbúcies siguin els pregoners ja que van protegir el poble durant la jornada de l'1 d'octubre», explica Soler.

El pregó tindrà lloc avui a les nou del vespre a Can Cassó. Abans es durà a terme el torneig de petanca (8h), el campionat de jugar a la botifarra (16h) i la trobada de corals de casals de gent gran (18h).

La festa continuarà el dissabte amb una jornada dedicada als més petits. La plaça de la vila acollirà al matí un espectacle familiar i, tot seguit, la festa de l'escuma. Mentre que a la tarda l'espai Can Cassó acollirà l'actuació musical del grup Dreamkids, encapçalat per la concursant d'Operación Triunfo Nerea Rodríguez. Un concert familiar pensat per trencar amb els estereotips que envolten la música gospel. El grup està format per cinc joves cantants que fan autèntics malabars amb les seves veus.

També hi haurà espai pels joves amb la vuitena edició del Correbars i pels més grans amb el ball de Festa Major a càrrec del Quartet Solimar.

Per altra banda, el diumenge tindran lloc els actes més tradicionals com la Plantada i cercavila de gegants d'Arbúcies i Breda (10h) o el concert i ball de Festa Major amb l'Orquestra Maravella (19h i 23h). L'últim dia de la Festa Major d'Arbúcies, el dilluns, comptarà amb una festa aquàtica a les piscines municipals, l'audició de sardanes amb la Cobla l'Arbucienca i la representació teatral de l'obra El comediant de la companyia Cascai Teatre.

Un altre dels punts centrals de la festa d'Arbúcies són les barraques, on hi haurà programació musical del divendres al diumenge i on destaca l'actuació de Buhos.