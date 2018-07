Buhos encapçala la programació musical de les barraques

L'autèntica disbauxa de la Festa Major d'Arbúcies es viurà a la nit a les barraques. La programació musical compta amb una desena d'actuacions de diferents estils on destaca el concert de Buhos. La banda presentarà a l'escenari d'Arbúcies el seu darrer treball que porta per títol La gran vida encapçalat pel seu tema estrella, Volcans. La banda de rock català es va fer famosa per versionar cançons amb lletres sobre les victòries del Barça en l'època del primer triplet (temporada 2008-09). És el cas de la cançó El chorreo, tema que relata la victòria del Barça per 2 a 6 al Bernabeu. La banda de Calafell arribarà dissabte a les barraques d'Arbúcies amb tres discos sota els braços i un munt de concerts al cim.

Els grups, però, que avui inauguraran l'escenari de barraques són Acoustic Dreams, Oh Maï Lack!, Tapeo Sound System i Dj Pd Ivanote. Una nit de versions on sonaran amb força els temes més actuals que sonen a totes les ràdios, així com les cançons mítiques dels anys 60, 70, 80 i 90.

El dissabte a banda del concert de Buhos també actuarà Brote, una banda de rock nascuda a mitjans del 2012 a Viladecans. El grup està dins de la casella de rock nacional amb reminiscències de Rosendo i Extremoduro però el seu estil és propi d'un grup urbà autodidacte difícil d'etiquetar. A la nit de dissabte també actuaran Gwrando New Project i Dj Pumocat.

L'últim dia de barraques, el diumenge, actuaran Con Deskaro, Korneiev, Celtic Dj's i Dj Animal.