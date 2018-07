La conjura de Ripoll perquè no es repeteixi un nou 17-A

Ripoll organitzarà una jornada participativa amb tallers sobre convivència i diversitat cultural el dia 16 d´agost. És el format escollit per l´Ajuntament i les entitats locals per commemorar el primer any dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Aquells fets van commocionar la capital del Ripollès sobretot després que es descobrís que al capdavant de la cèl·lula gihadista hi havia l´imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, i que els joves que es van radicalitzar vivien al municipi. L´alcalde, Jordi Munell, ha explicat que no s´aposta per «un acte trist», sinó per posar en valor la feina que s´està fent per construir una «societat millor», igualitària i respectuosa amb la diversitat. D´altra banda, el 17 d´agost es noliejaran autocars per a aquells veïns de Ripoll que vulguin anar als actes que es faran a Barcelona.

Munell ho va explicar, ahir, mentre feia balanç dels onze mesos de feina de la iniciativa que proposa dur la ciutat cap a un nou model de convivència, centrat en la idea de «construcció de pertinença» ciutadana i que s´exportarà a tot Catalunya. «No hi haurà un acte de record [dels atemptats] ni trist; ho volem convertir en una aposta pel treball social per a la construcció d'una societat millor i diversa», va exposar el batlle. La jornada participativa serà a la tarda i es farà al carrer, tot i que queda pendent de concretar el lloc. La proposta és que els ripollencs reflexionin sobre diversitat i convivència. L'endemà està previst participar en l'acte que es farà a Barcelona en homenatge a les víctimes dels atemptats. D´altra banda, el 18 d´agost el consistori i el Consell Comarcal del Ripollès assistiran a la commemoració programada per l´Ajuntament de Cambrils.

Sobre la feina feta al llarg dels últims mesos, Jordi Munell assevera: «És una tasca de llarg recor­regut, que no s'acabarà quan hagin passat un o dos anys, i que requereix la implicació social dels diferents agents». En aquesta línia, l´alcalde admet que encara hi ha molta feina a fer per desterrar molts «prejudicis». Els esforços es concentren, doncs, a construir les bases per a una «societat millor» en què prevalguin valors com la igualtat d´oportunitats i el respecte a la diversitat. El secretari d´Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, que admet que els atemptats del 17-A van ser «un despertar brusc» i una sacsejada del concepte d'integració que hi havia fins llavors a Catalunya, comparteix l´anàlisi de Munell. Els joves que es van radicalitzar, recorda Amorós, «tenien tots els condicionants per sentir-se membres de la comunitat», trencant tots els estereotips que fins llavors hi havia dels terroristes que participaven en atemptats gihadistes. Els joves no formaven part de famílies amb risc d'exclusió social i només una havia contactat amb serveis socials.