L'episodi de calor deixa màximes de més de 35 graus a bona part la província

Les altes temperatures continuaran instaurades avui a les comarques gironines en el que s'espera que sigui la jornada més calorosa de tota aquesta setmana, amb màximes per sobre dels 35 graus a pràcticament tota la província. De cara als pròxims dies es mantindrà el sol i la temperatura alta com a clars protagonistes. Tot i això, es preveu que podrien haver-hi nuvolades al Pirineu amb algun tímid ruixat de caràcter aïllat.

Ahir ja va ser un dia d'allò més càlid amb temperatures que es van enfilar fins a tocar pràcticament els 36 graus en localitats com Fornells de la Selva (35,9 ºC), Santa Coloma de Farners (35,5 º), Espolla (35,4 º), Girona (35,4 º) o Cruïlles (35,3 º). Les comarques que van registrar valors més elevats van ser principalment el Gironès i la Selva, tot i que l'episodi va ser de caràcter generalitzat, a excepció de la Cerdanya i el Ripollès.

La temperatura de l'aigua del mar va superar els 25 graus en pràcticament tots els punts del litoral com és el cas de Calonge, Cadaqués, Torroella de Montgrí o Tossa de Mar. L'índex ultraviolat va oscil·lar entre 8 i 10, que dins del llindar establert es considera de nivell molt alt.



Es manté l'avís per calor

Tal com ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) l'avís per calor es mantindrà avui a les comarques gironines, amb especial incidència durant aquelles hores compreses entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Paral·lelament –arran d'aquesta situació– es recomana que la ciutadania tingui en compte les recomanacions generals per tal de minimitzar els efectes d'aquest episodi. Alguns d'aquests consells són beure molta aigua i realitzar àpats lleugers, vigilar que la mainada i la gent gran no surtin durant les hores de més incidència solar, mirar d'estar en llocs climatitzats en el cas de no disposar de ventilador ni aire condicionat i hidratar les mascotes i evitar que aquestes passegin durant les hores de més calor.