Una nova tècnica detecta infiltracions en els col·lectors del clavegueram

Un equip d'experts del qual forma part l'Institut Català d'Investigació de l'Aigua (ICRA), amb seu a Girona, ha desenvolupat una nova tècnica per detectar infiltracions d'aigües freàtiques o de pluja en els col·lectors del clavegueram.

Aquest institut va informar que l'entrada d'aigües freàtiques o de pluja als col·lectors, produïda per fallades estructurals de les clavegueres, és un dels principals problemes a l'hora de gestionar les xarses de sanejament urbanes. Els experts van explicar que els col·lectors no estan dissenyats per recollir quantitats elevades, cosa que es tradueix en inundacions de carrers i descàrregues d'aigua no tractada en rius, llacs i altres espais naturals, una sèrie de fenòmens que fa augmentar el consum d'energia i té un efecte negatiu en la capacitat i l'eficiència de les estacions de tractament d'aigua residual.

La nova tècnica desenvolupada per un equip format pel consorci Facsa, ICRA i ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting SL s'ha estat provant durant mesos en un col·lector d'aigües residuals de Benidorm i permet conèixer el punt exacte on hi ha una entrada externa perquè actua com un sensor lineal al llarg de tot el col·lector.

El projecte Gestor, cofinançat pel Ministeri d'Economia i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), té com a objectiu desenvolupar una plataforma avançada de gestió preventiva i per a l'eficiència de recursos hídrics en infraestructures de sanejament urbà. Els patrons de l'ICRA són el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Universitat de Girona.