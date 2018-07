Olot traspassa la gestió dels estudis superiors a l'agència de promoció econòmica

El ple de l'Ajuntament d'Olot d'ahir va aprovar una modificació de crèdit que inclou una inversió de 68.200 euros per a la Fundació d'Estudis Superiors. L'acord va prosperar amb els vots de PDeCAT-DC, ERC, PSC, OeC i l'abstenció de la CUP. La inversió és per pagar una indemnització de 52.200 euros al director i per posar la gestió dels estudis superiors en mans de l'Agència de Promoció Econòmica Dinami'G. Segons va explicar l'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT-DC), fa uns mesos la fundació va caure en causa de dissolució per motiu d'una complicada situació econòmica. Va explicar que tot i l'elevada participació els cursos que fa no són rendibles.

Va apuntar: «Una pèrdua econòmica d'aquesta mena no és acceptable». L'alcalde va atribuir la situació econòmica a la finalització provisional dels cursos d'ESADE dirigits als directius de les empreses de la comarca. Va apuntar que els cursos per a directius han quedat saturats «perquè les empreses són les que són». Segons va explicar, a partir d'ara, la gestió dels estudis superiors anirà a càrrec d'una persona provinent de l'Institut de Formació Professional Garrotxa. Anna Barnadas d'ERC va considerar que la Fundació ha perdut en diversitat d'estudis i ha tendit cap als cursos empresarials. Josep Guix (PSC) va demanar més formació professional. Xavier Garcia (OeC) va ressaltar els resultats de la formació feta en els 19 anys d'existència de la Fundació d'Estudis Superiors.



Conveni carril bici

El ple va aprovar per unanimitat un conveni per la gestió per part de l'Ajuntament del tram del carril bici que va de la cruïlla del càmping La Fageda fins al nucli d'Olot. Es tracta del carril bici de la GI-524 destinat a facilitar l'arribada de vianants i ciclistes al bosc de la Fageda. El regidor, Josep Gelis, va avançar que la Generalitat ha aprovat la licitació del tram del carril bici que ha d'ajuntar el nucli d'Olot amb el terme de Santa Pau.