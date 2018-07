Protesta de la plantilla a Vilobí per demanar un contracte espanyol

Una trentena de tripulants de cabina de Ryanair es van manifestar a l'aeroport de Girona coincidint amb la segona jornada de vaga per reivindicar millores en les condicions laborals. En els dos dies de mobilitzacions s'han cancel·lat 26 vols a Girona, dotze dels quals ahir, que no van causar incidències perquè l'aerolínia ja havia previst les cancel·lacions i havia avisat prèviament tots els afectats per oferir-los una alternativa.

La protesta va engegar als mostradors de facturació de la companyia i els treballadors es van manifestar per tota la terminal per demanar un contracte espanyol.

Una representant del Sindicat Independent de Tripulants de Cabina amb Passatgers de les Línies Aèries, Alexandra Saiz, va explicar que tenir un contracte a Irlanda comporta problemes, com que no tenen hores disponibles per anar al metge o que no tenen mútua d'accidents laborals. També denuncien que l'empresa ofereix un tracte diferent a la tripulació, ja que alguns empleats estan subcontractats per altres empreses, que segons els sindicats són de la mateixa propietat que Ryanair.

Per a avui, la CGT ha convocat vaga a Renfe. El Ministeri de Foment i la conselleria de Treball han fixat per als trens de rodalies i regionals uns serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% en hores vall. Per als trens de llarga distància convencional i alta velocitat, serà d'un 78%.