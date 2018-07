La Vall del Llierca demana mantenir el caixer d'Argelaguer

Els ajuntaments de la Vall del Llierca: Argelaguer, Sales de Llierca, Tortellà, Sant Jaume de Llierca i Montagut i Oix, ahir, van enviar una carta al Banc de Sabadell per demanar la continuïtat del caixer ubicat al costat del bar el Casal, a la carretera d'Olot. Segons ha explicat l'alcalde d'Argelaguer, Artur Ginesta, fa uns mesos l'Ajuntament va rebre un comunicat del banc que manifestava la intenció de treure el caixer el pròxim mes de setembre. L'alcalde ho va comunicar als veïns i tots plegats ho van veure com una pèrdua. Després es va dirigir a l'oficina del banc a Besalú i li van respondre que la idea de treure el caixer és per una reestructuració que ve de l'administració central del banc.

Davant de la imminent pèrdua del caixer, l'alcalde va demanar el suport dels ajuntaments veïns. En tota la Vall hi ha uns 3.000 habitants i 3 caixers, si treuen el caixer d'Argelaguer en quedaran dos, ubitats a Tortellà i Sant Jaume de Llierca. El caixer està situat en un lloc de pas de vehicles provinents d'Olot que van a la platja i és un lloc d'aturada i de descans de camions.