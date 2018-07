Consum podria multar les financeres si continuen cobrant als pacients d'iDental

L'Agència Catalana del Consum (ACC) podria multar les financeres en cas d'incompliment amb els clients d'iDental, si desobeïssin la llei de Crèdits al Consum i continuessin cobrant les quotes d'un servei que no està prestat o no està prestat en la seva totalitat. Aquesta sanció per part de l'ACC afectaria els pacients que van demanar un crèdit per cobrir el tractament dental en una clínica que fa dos mesos va tancar les seves portes sense previ avís i són acusats de presumpta estafa.

Aquells que van pagar al comptat tot el tractament o amb targeta de crèdit, Consum els va desviar directament a la Justícia. Com que aquesta via, a diferència de la de l'administració pública, no és gratuïta, la delegació de Consum a Girona va conduir els «estafats», que sempre han deixat clar que són gent de pocs recursos econòmics, al Servei d'Orientació Jurídica, per comprovar si tindrien accés a una justícia de cost zero.

«Nosaltres només som competents a penalitzar les financeres si continuen cobrant i ja hi ha una reclamació entre mig feta un mes abans, però és imprescindible aquest pas ja que el codi de consum de Catalunya obliga a reclamar a l'empresa, abans que a nosaltres», va explicar Montserrat Ribera, directora de l'Agència Catalana del Consum. Aquesta informació genèrica es va donar en la reunió entre el president de l'Associació d'Afectats gironins d'iDental, José Luis Soto, amb el cap de secció de Consum a Girona, Joan Surós, del passat dilluns. Allà els dirigents van explicar que el cas d'iDental Girona, es tractaria segons les directrius centrals, de Barcelona.

Segons indiquen dels dades de l'administració, des del tancament d'iDental, l'ACC ha rebut un total de 15 reclamacions de les comarques gironines, que ja prèviament havien reclamat a la financera aturar el pagament i l'empresa no n'havia fet cas. D'aquestes 15, 11 provenen de la Selva, 1 de la Garrotxa i només 3 de Girona. De tots els casos, Consum ha començat a fer una mediació.

Malgrat que Ribera va assegurar que l'Agència Catalana del Consum ja s'havia reunit amb les financeres associades a ASNEF i EVO per aturar el cobrament dels crèdits, el president de l'associació d'afectats a Girona, va confirmar en la reunió amb Surós que les entitats continuaven passant-los rebuts. «Continuem rebent amenaces d'EVO, dient-nos que si no paguem el crèdit, anirem directament a la llista de morosos», va dir Soto. Davant d'aquesta crua declaració, Consum va remarcar que només podien ajudar en «la mediació», sempre que hi hagi una reclamació prèvia i les dues parts estiguin d'acord a fer-la.

«En el procés de la mediació, intentem que s'arribi a un acord, per no haver d'arribar a un arbitratge», afirmava Ribera. L'arbitratge, que seria l'últim pas que Consum pot fer, requereix també el consentiment de l'empresa. «Potser hi haurà casos que ells no voldran arribar a l'arbitratge», afirmava la directora. El motiu és senzill: podrien tenir les de perdre. Tan bon punt «l'àrbitre» dicti un laude, la decisió és definitiva, «té la mateixa força que una sentència», va dir la directora de l'ACC.

Acabar el tractament a Dentix

Amb el tancament sobtat d'iDental, les entitats financeres també «han sortit perdent», va explicar la directora de l'ACC, fent referència als diners prestats a una empresa «que va fugir». Per això, Ribera creu que les financeres, un cop el pacient els hagi contactat i els entregui el pressupost del servei amb la valoració de què els han fet i què no, els oferiran «continuar pagant el crèdit i acabar el tractament en una altra clínica», va explicar Consum. A Girona, la clínica alternativa és Dentix.

«És el mateix gos amb un altre collar», es queixava el president de l'associació d'afectats gironina, apel·lant a Dentix. La proposta no ha caigut en gràcia als pacients.

L'Agència Catalana del Consum van considerar que les financeres s'haurien de fer càrrec de la diferència de preu, si és que n'hi ha. En el cas que el consumidor no vulgui anar a Dentix, «nosaltres recomanaríem que es proposés a la financera algun altre dentista que li acabi el tractament pel mateix preu contractat», va suggerir Ribera.

Les persones que, ja en contacte amb la financera, declarin que no volen acabar el tractament, Consum va recordar que el pagament s'hauria d'aturar automàticament. El problema que existeix darrere d'aquest gran «frau» és que no tots els pacients estan clarament identificats com a «víctimes d'aquesta estafa». En aquest sentit, les financeres van comunicar a Consum que «iDental els havia passat una llista de pacients que no tenien acabat el tractament», però el problema és que, segons va explicar l'Associació d'afectats, «no tots els que s'han quedat 'tirats' figuren en aquesta llista». Per a aquestes persones, Consum demana un peritatge que demostri en quin moment del tractament es van aturar.

El peritatge «pot costar bastants diners» i els afectats ja han llançat una campanya de recaptació de firmes -en aquests moments en tenen 8.922- en la plataforma Change.org, per demanar peritatges gratuïts.

L'Audiència Nacional se'n fa càrrec

El magistrat José de la Mata de l'Audiència Nacional va assumir ahir la recerca del presumpte frau massiu de la clínica low cost 'iDental' després que almenys onze jutjats s'hagin inhibit en favor de l'Audiència Nacional a causa del volum extraordinari de la causa, el desplegament de l'operativa presumptament fraudulenta al llarg del país, la complexitat de l'estructura societària muntada i les milers de persones perjudicades.

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 investigarà si aquests fets són constitutius de delicte d'administració fraudulenta, estafa, apropiació indeguda, falsedat documental, lesions i contra la salut pública, segons exposa en l'acte en el qual recull que la recerca es va iniciar arran d'una denúncia d'afectats d'aquesta cadena a Andalusia.

És la trama d'una clínica «estafadora» com a protagonista. «Es passen la pilota d'uns a altres i mentrestant, nosaltres estem aquí pendents de veure què passa. Sense dents ni diners», relatava Soto.