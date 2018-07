Cues quilomètriques a la frontera de La Jonquera

Entrar a França per La Jonquera ha estat complicat al llarg de tot el dia d'avui. Des de primera hora hi hagut cues de fins a 7 quilòmetres, tant a l'AP-7 com a la N-II, el que ha obligat milers de conductors a estar més hores de les previstes a la carretera.

Arribar a determinades poblacions de la Costa Brava també ha resultat complicat per alguns conductors al migdia, sobretot pels que venien de Barcelona per l'AP-7. Allà s'hi han trobat fins a 10 quilòmetres de congestió poc abans d'entrar a la comarca de la Selva.

També ha estat complicada la circulació a l'entorn de Platja d'Aro, amb cues a la C-65 i la Gi-662, que han desaparegut poc després de les 2 del migdia.

Accedir a Blanes per la C-32 també ha resultat difícil, amb fins a tres quiòmetres i mig de cua a la C-32.