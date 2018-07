Cues quilomètriques per accedir a la Costa Brava

Arribar a determinades poblacions de la Costa Brava aquest matí i migdia està resultant complicat per alguns conductors, sobretot pels que venen de Barcelona. Si han agafat l'autopista AP-7, es trobaran amb 10 quilòmetres de congestió a Vallgorguina, poc abans d'entrar a la comarca de la Selva.

També és comoplicada la circulació a l'entorn de Platja d'Aro: Es registren 2 quilòmetres de cues a la C-65, i un quilòmetre a la Gi-662.

Accedir a Blanes per la C-32 també és complicat, ja que hi ha tres quiòmetres i mig de cua a la C-32.

Com és habitual, un altre dels punts complicats pel trànsit durant l'estiu és la frontera de La Jonquera. A les 13 h hi havia 6,5 quilòmetres de cua a l'AP-7 per entrar a França.