La CUP reitera la petició de reduir les aportacions de la Diputació als partits

La CUP vol que les aportacions econòmiques que reben els partits representats a la Diputació de Girona es redueixin, tot aprofitant els canvis que es produiran a la institució amb motiu del relleu de Pere Vila a la presidència. Dimarts vinent se celebrarà un ple extraordinari per nomenar el nou president, que serà l'alcalde de Banyoles Miquel Noguer (PDeCAT), i que Pere Maluquer prengui possessió del càrrec de diputat.

Davant el relleu al capdavant de la Diputació, la CUP, amb un diputat a l'oposició, crida a revisar «a la baixa» els imports que es destinen als partits polítics. La CUP va recordar que aquesta legislatura l'ens ha destinat cada any «més d'1,2 milions per garantir el funcionament dels grups polítics: 250.000 ? directes als partits en funció del nombre de diputats i més d'1 milió per pagar el sou dels 25 càrrecs de confiança» i va recordar que la seva formaicó «ha retornat a l'erari públic el 77,9% de la subvenció que li pertoca (37.406.10 ?). Per la CUP, que també vol més pes dels serveis socials a la nova estructura institucional, «el sobrefinançament dels partits és un exemple» d'allò que no funciona. Al març, la resta de formacions polítiques de la Diputació «van vetar una proposta de la CUP on es demanava estudiar una nova fórmula de finançament de partits», va recordar ahir.