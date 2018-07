La «lluna de sang», vista des de Girona

L'eclipsi total més llarg del segle XXI es va poder observar arreu de les comarques gironines, en llocs amb les condicions idònies com a l'observatori d'Albanyà; en altres de manera organitzada, com a la platja de Tossa de Mar, en una observació organitzada per l'Associació Astronòmica de Girona; i en la majoria de municipis, de manera espontània. Segons va informar el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la Lluna va sortir pel sud-est a les 9 i 7 minuts del vespre i ja ho va fer força eclipsada, tot i que la fase total es va produir entre dos quarts de 10 de la nit i gairebé un quart de 12 de la mitjanit, adoptant el color rogenc que li dona el nom de «lluna de sang» i assolint el seu punt màxim a les 10 i 22 minuts. Els gironins que ho van veure millor van buscar un lloc amb pocs obstacles, orientat cap a l'est i al sud, perquè la lluna estava baixa.





La lluna sobre la Torre de Carlemany de la Catedral de Girona | Aniol Resclosa