Pengen pancartes de suport als presos i a la independència al tram gironí de l'AP-7

Diversos integrants de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han penjat aquest dissabte durant tres hores pancartes en favor dels "presos polítics" i de la independència, en una trentena de ponts de l'AP-7 a les comarques de Girona. L'acte, anomenat 'Ponts per la llibertat', ha començat a les nou del matí i ha acabat pels volts del migdia. Aleshores els activistes han recollit els missatges i han marxat. La iniciativa, proposada per la sectorial de l'ANC de l'Alt Empordà, es repetirà en més ocasions, i previsiblement en altres punts de Catalunya. L'objectiu, explica el coordinador de l'ANC al Gironès, Joan Carles Bonet, és que els turistes puguin llegir missatges perquè es conegui "la gran injustícia que comet l'Estat". El primer pont on s'ha pogut veure una pancarta ha estat al Roselló (Catalunya del Nord) i l'últim just al pas per Hostalric (Selva).

Bonet ha explicat que l'acte "ha anat molt bé" i que la resposta dels conductors ha estat "positiva". "Especialment ens hem fixat amb els estrangers que ens feien gestos i tocaven el clàxon", ha assenyalat. A les pancartes es podien llegir dos lemes: "Catalan Republic" i "Free catalan prisioners and exiled". Bonet ha explicat que aquesta acció es tornarà a repetir en els propers dies i no ha descartat que es faci en altres comarques com la del Maresme."El conflicte ja està internacionalitzat però volem mostrar que aquí hi ha un poble mobilitzat i que està protestant per una situació injusta", ha assenyalat Bonet. El coordinador de l'ANC ha explicat que l'acte s'emmarca en la llibertat d'expressió i trobaria "molt desafortunat" que se'ls impedís poder fer aquest acte de nou. "Que cadascú hi digui la seva, però que ens deixin expressar-nos", ha conclòs.