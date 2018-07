El ple de Cassà de la Selva aprova el nom del parc de l'U d'Octubre

El ple municipal de Cassà de la Selva, celebrat dijous passat al vespre, va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals (ERC i PDeCAT) la denominació del parc U d'Octubre a l'esplanada de fires que limita amb els carrers Pla de l'Estany, Xavier Carbó i de la Via. La proposta va ser presentada per l'ANC i el CDR de Cassà, que reclamaven un espai públic per recordar aquesta data significativa. L'acord va poder prosperar una vegada el consistori va obtenir el dictamen favorable de la comissió del nomenclàtor local. El bateig oficial de la nova denominació d'aquest espai públic es farà el 30 de setembre; hi haurà activitats organitzades per l'ANC, van informar, ahir, fonts municipals. D'altra banda, el ple també va aprovar amb 7 vots favorables d'ERC i 6 abstencions del PDeCAT la modificació del contracte que permetrà incrementar el servei de neteja viària. Aquesta ampliació permetrà la incorporació d'un nou peó que se centrarà exclusivament en la neteja de carrers, assenyala l'equip de govern. El canvi suposa un increment anual del cost del servei de 54.000 euros. El contracte del servei de neteja viària i recollida de la fracció orgànica i rebuig, que va ser reduït un 20 per cent a la passada legislatura, s'incrementarà amb aquesta proposta un 10% i permetrà la contractació d'un nou treballador a jornada completa que ampliarà l'equip de neteja viària del municipi. Sobre això, l'alcalde, Martí Vallès, sosté que «des que vam arribar al govern, la neteja de la via pública ha estat una prioritat».