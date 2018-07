Les pluges acumulades durant l'any hidrològic estan per sota de la mitjana

Les precipitacions que han caigut durant aquest any hidrològic a la província de Girona estan per sota de la mitjana habitual. Així ho ha posat de relleu l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que senyala que una de les zones on més s'ha notat ha estat a l'Empordà, que es troba per sota del 75% dels seus valors normals. Aquesta situació es repeteix també a la Corunya, Pontevedra, bona part de Terol, el llevant peninsular des d'Almeria fins a Tarragona, les Pitiüses, al sud de Mallorca i petites zones disperses de l'interior peninsular, afectant especialment el sud de les illes Canàries de major relleu, Fuerteventura, en bona part de Múrcia i Almeria i també la franja litoral que va des del nord d'Alacant fins a Tarragona capital.

Un escenari ben diferent del que hi ha a la resta de llocs no citats anteriorment, on des de l'AEMET expliquen que les precipitacions superen els valors normals en pràcticament tota la Península, Balears i nord de les illes de Gran Canària i Fuerteventura; i arriben a estar fins i tot un 50% per sobre del valor normal a Cantàbria, Biscaia, zones de Navarra, nord de Saragossa, una part de la Manxa, Conca, nord de Granada i en els sistemes Bètics.

Paral·lelament, les pluges acumulades durant aquest any hidrològic - comprès entre l'1 d'octubre fins al 24 de juliol - arriben als 659 litres per metre quadrat, fet que suposa un 15 per cent més que el valor mitjà normal per al conjunt d'Espanya en aquest període, que són 574 litres per metre quadrat, segons fonts de l'AEMET.

Així, durant el període del 18 al 24 de juliol, es van registrar precipitacions a la meitat nord peninsular, en zones de la Comunitat Valenciana i a Balears; superant-se els 10 litres per metre quadrat en bona part de l'extrem nord peninsular, en àrees de Lleó, Palència i Valladolid; a Sòria, en àmplies zones del sistema Ibèric, al Pla de Lleida, al Baix Aragó, a Castelló i a punts de Mallorca i Menorca.

L'agència precisa que es va arribar als 30 litres per metre quadrat a Cantàbria i en àrees d'Astúries, Guipúscoa, Girona, Sòria, Lleida i nord de Castelló, mentre que a punts del litoral càntabre es van recollir fins a 60 litres per metre quadrat. Entre les precipitacions acumulades en observatoris principals destaquen els 51 litres per metre quadrat a Santander I CMT; 49 litres per metre quadrat a Hondarribia-Malkarroa; 42 litres per metre quadrat a Santander / Parayas; 37 litres per metre quadrat a Lleida; 33 litres per metre quadrat a Sant Sebastià, Igueldo i 29 litres per metre quadrat a Logronyo / Agoncillo i a Terol. El dia 25 gairebé no hi va haver precipitacions, tan sols per la cornisa Cantàbrica i Pirineus, només superant-se els 10 litres per metre quadrat al Pirineu gironí.



Un mes d'allò més càlid

Tot i les precipitacions - que han estat intenses però de caràcter puntual - el mes de juliol està resultant ser d'allò més càlid a les comarques gironines. Ahir, precisament, es va viure la jornada més calorosa de tota la setmana a la província, amb valors que van rondar entre els 36 i els 37 graus en localitats com Santa Coloma de Farners (35,5º), Anglès (37,6º), Torroella de Fluvià (36,5º), Navata (36,1º) o Darnius (37º).

La situació va portar al Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a activar un avís per calor el dijous que es va mantenir ben bé fins ahir a la tarda. Entre avui i demà les temperatures baixaran.