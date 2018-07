Primera reunió entre els afectats d'iDental a Girona

El president de l'Associació d'afectats d'iDental a Girona (ADAFI), José Luis Soto, va organitzar ahir una reunió de germanor a les 16.30 als baixos d'un local del carrer Saragossa de Girona. L'esdeveniment es va anunciar a través del grup de suport del Facebook, on actualment arriben a més de 100. A la reunió, però, van ser una desena de persones. No obstant això, el cas n'afecta centenars. De moment, hi ha 211 denúncies interposades als Mossos d'Esquadra i 15 reclamacions a Consum.