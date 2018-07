Ribes de Freser i membres de la política catalana acomiaden Salvador Carrera

Els veïns de Ribes de Freser i la societat política catalana van acompanyar Salvador Carrera i Comes (1935-2018) en el darrer pas del polític pels carrers de la seva vila. A l'hora de l'inici del funeral, a les 12 del migdia, l'església parroquial de Santa Maria de Ribes estava completament plena.

Abans, durant hores, gent de l'entorn de Salvador Carrera havia buscat un lloc per poder seguir la cerimònia dins del temple. En aquesta estona, persones que havien coincidit amb Carrera el van recordar. Pere Vidal va estar 10 anys amb Salvador Carrera al Congrés i 4 a la Diputació. El va recordar: «Tenia un caràcter exigent i ordenat». Segons Vidal, la seva manera de manar estava basada en la capacitat de delegar la feina a la gent, una vegada els havia fet confiança».

Va precisar també que «a la Diputació, en concret, jo portava els temes d'agricultura i, a partir del primer mes, em va deixar les mans lliures per administrar la comissió». Segons Vidal, era una època de pactes, en la qual Carrera es va mostrar com un home de negociació seriosa i oberta. «El que faria falta avui dia en aquest país», va reblar. A la porta de l'església, Arcadi Calzada, president de la Diputació entre el 1980 i el 1983. Va coincidir amb ell a la corporació provincial. «Primer el recordo com un amic, després com un gran patriota, com un gran senyor i una persona que va donar un estil i un to a la política que en aquell moment no coneixíem». Va seguir explicant que «ell va arribar a la política des de la serenitat i la comprensió i sobre la base d'aportar sempre l'equilibri, la ponderació i, sobretot, la veritat» i va apuntar que «ha estat un home que ha defensat Catalunya, el país, les comarques gironines i Ribes».

Ricard Rodríguez esperava entrar dret en una vorera i voltat dels seus veïns. Va coincidir amb Salvador Carrera a l'Ajuntament de Ribes. Entre el 1979 i el 1982, va ser regidor amb ell i després el va rellevar a l'alcaldia. Va explicar: «Era un home enamorat de Ribes de Freser i l'hem de respectar com a tal». Rodríguez havia conegut Carrera abans de l'època de l'Ajuntament i va recordar que en la seva joventut Carrera va fundar el Centre d'Iniciatives de Ribes i que, gràcies a ell, van poder fer la piscina actual.

L'antic alcalde de Ripoll i exdelegat del Govern, Eudald Casadesús, el va recordar com una persona de caràcter discret i un servidor públic que va ajudar tothom qui va poder. El va definir com un gran alcalde de Ribes. L'alcalde de Ribes, Marc Prat, es va mostrar satisfet de l'homenatge que van fer a Salvador Carrera fa dos anys. Va fer venir a la memòria: «El vàrem nomenar fill predilecte i li vàrem atorgar la medalla de la vila». Per a ell, ahir, va ser un dia dolorós, «perquè perdem una part del nostre capital humà». Tot seguit, el seguici format pels familiars va arribar fins davant de l'església. El rector de Ribes va fer una cerimònia exterior que va ser seguida per la gent que s'havia quedat fora de l'església. Després, va tenir lloc el funeral.