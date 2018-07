La Creu Roja de Girona ajuda 564 famílies a comprar menjar durant l'estiu

Les vacances escolars van començar fa cosa d'un mes i encara falten 45 dies perquè els menjadors dels centres reobrin, però això només pel que fa a educació Infantil i Primària, perquè els instituts van perdre el servei amb la implantació de la jornada intensiva. Aquesta llarga aturada lectiva complica les coses a les famílies amb dificultats econòmiques i perjudica especialment els fills, que durant el curs tenen garantit almenys un àpat saludable al dia.

Per això, durant aquest estiu la Creu Roja manté el programa de targetes de prepagament per ajudar en la compra de menjar les famílies en situació vulnerable que participen en algun dels seus projectes socials. Entre els mesos de juny i agost, l'entitat humanitària repartirà 564 targetes, equivalents a una inversió de 61.976 euros, en diferents municipis de les comarques de Girona.

Aprendre a estalviar

Al llarg del curs escolar i, precisament, per pal·liar l'efecte del tancament dels menjadors als instituts, la Creu Roja duu a terme la campanya #menjarsalinsti, que entre 2016 i 2017 va augmentar la seva incidència i va passar de beneficiar 32 joves a 51 –segons es va informar en la presentació de la memòria de l'any passat. Un increment destacat pels responsables de l'organització encara que, tal com va lamentar el seu coordinador a Girona, Jordi Martori, «ens agradaria ampliar» les ajudes d'aquest programa alimentari, «però té un cost econòmic» que no poden assumir en solitari.

La cobertura de les necessitats bàsiques dels usuaris més vulnerables de la Creu Roja inclou la distribució de targetes de prepagament, un recurs que vol ajudar les famílies a complementar la seva compra mensual d'aliments, sobretot frescos. L'entitat complementa aquest recurs econòmic d'orientacions nutricionals o d'economia domèstica que dona a través de xerrades i tallers.

De les diferents línies de suport a persones en situació d'extrema vulnerabilitat, els infants i els adolescents en risc són una prioritat per a la Creu Roja, tant pel que fa a qüestions fonamentals com el menjar o la roba com per fer que tinguin les mateixes oportunitats per accedir a l'educació. L'any passat, l'organització va reforçar els programes específics d'infància i, entre altres recursos, va distribuir 393 ajudes per comprar material escolar, 89 per vestuari i 168 lots per afrontar la tornada a l'escola, unes xifres una mica inferiors al 2016.

El 2017, el programa de promoció de l'èxit escolar, que dona suport educatiu a infants vulnerables, es va ampliar a les assemblees locals de la Creu Roja a Camprodon, Ripoll, Palafrugell, Santa Coloma de Farners i la Garrotxa. A més, l'entitat va atendre 186 nenes i nens en diferents projectes d'inclusió social relacionats amb l'educació i 622 que estaven hospitalitzats. Els programes específics també inclouen la campanya de Nadal de recollida de joguines per a infants desfavorits, l'última edició de la qual en va repartir 6.450 entre 3.202 gironins.

Trencar el patró de vulnerabilitat

D'altra banda, els programes de garantia juvenil que es realitzen amb l'objectiu de reduir la taxa d'atur juvenil van tenir 244 participants, un 38% més que el 2016. Entre els propòsits d'aquestes activitats hi ha millorar el perfil professional de les noies i els nois que hi participven i intentar evitar que reprodueixin «el patró de vulnerabilitat de les seves famílies».